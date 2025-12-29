قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل

ياسمين القصاص

في ظل تصاعد الجهود الدولية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إجراء اتصال هاتفي وصفه بالجيد والمثمر للغاية، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ولاية فلوريدا، في خطوة تعكس تحركا دبلوماسيا مكثفا لإحياء مسار التسوية السياسية.

 قال ترامب، في منشور عبر منصته، إنه أجرى مكالمة هاتفية  جيدة ومثمرة للغاية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل اجتماعه المقرر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 

وأوضح أن اللقاء سيعقد في قاعة الطعام الرئيسية بمقر إقامته في منتجع "مارالاغو" بولاية فلوريدا، مشيرا إلى دعوة وسائل الإعلام لتغطية الاجتماع.

ولم يكشف ترامب عن تفاصيل إضافية تتعلق بمضمون الاتصال أو النتائج المباشرة للمحادثات مع بوتين، مكتفيا بوصفها بالإيجابية في توقيت حساس تشهده الأزمة الأوكرانية.

لقاء مرتقب وسط خلافات معقدة

وكان من المقرر أن يلتقي ترامب وزيلينسكي، لبحث خطة محتملة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، إلا أن اللقاء يأتي في ظل خلافات عميقة حول قضايا جوهرية، في مقدمتها ملف الأراضي، إلى جانب استمرار الهجمات الجوية الروسية التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري.

وتشير تقديرات إلى أن ملف المناطق المتنازع عليها، لا سيما في شرق أوكرانيا، سيشكل محورا رئيسيا في المحادثات، باعتباره العقبة الأبرز أمام التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب.

موقف الكرملين

وفي موسكو، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاتصال الهاتفي جرى بمبادرة من الرئيس الأمريكي واستمر نحو ساعة و15 دقيقة. 

وأوضح أن ترامب "استمع باهتمام إلى التقييم الروسي لآفاق التسوية السياسية في أوكرانيا".

وأضاف بيسكوف أن الرئيسين بوتين وترامب عبرا عن اعتقادهما بأن المقترح الأوروبي الداعي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع، بدلا من تهيئة الظروف اللازمة لتسوية سياسية شاملة.

قضية دونباس والتواصل المستمر

وشدد الجانب الروسي، وفقا للكرملين، على ضرورة أن تتخذ أوكرانيا قرارا سريعا وواضحا بشأن إقليم دونباس دون تأخير، معتبرا ذلك من القضايا الجوهرية العالقة في مسار المفاوضات.

كما أشار بيسكوف إلى اتفاق بوتين وترامب على مواصلة التواصل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى إمكانية إجراء اتصال جديد بين الرئيسين عقب اللقاء المنتظر بين ترامب وزيلينسكي في فلوريدا، في إطار المشاورات الدولية المتواصلة بشأن خطة التسوية الأميركية المقترحة لإنهاء الحرب.

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

موعد صرف معاشات شهر يناير

هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر

طلقني

طلقني يكسر حاجز الـمليوني ريال فى السينمات السعودية

كلاب ضاله

مراد مكرم يوجه نصيحة لـ متابعيه بشأن تربية الكلاب.. تفاصيل

الفنانة دينا صلاح عبد الله

دنيا صلاح عبد الله تخوض أولى تجاربها التمثيلية في قسمة العدل

بالصور

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

