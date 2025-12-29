ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل

في ظل تصاعد الجهود الدولية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إجراء اتصال هاتفي وصفه بالجيد والمثمر للغاية، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ولاية فلوريدا، في خطوة تعكس تحركا دبلوماسيا مكثفا لإحياء مسار التسوية السياسية.

قال ترامب، في منشور عبر منصته، إنه أجرى مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل اجتماعه المقرر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح أن اللقاء سيعقد في قاعة الطعام الرئيسية بمقر إقامته في منتجع "مارالاغو" بولاية فلوريدا، مشيرا إلى دعوة وسائل الإعلام لتغطية الاجتماع.

ولم يكشف ترامب عن تفاصيل إضافية تتعلق بمضمون الاتصال أو النتائج المباشرة للمحادثات مع بوتين، مكتفيا بوصفها بالإيجابية في توقيت حساس تشهده الأزمة الأوكرانية.

لقاء مرتقب وسط خلافات معقدة

وكان من المقرر أن يلتقي ترامب وزيلينسكي، لبحث خطة محتملة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، إلا أن اللقاء يأتي في ظل خلافات عميقة حول قضايا جوهرية، في مقدمتها ملف الأراضي، إلى جانب استمرار الهجمات الجوية الروسية التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري.

وتشير تقديرات إلى أن ملف المناطق المتنازع عليها، لا سيما في شرق أوكرانيا، سيشكل محورا رئيسيا في المحادثات، باعتباره العقبة الأبرز أمام التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب.

موقف الكرملين

وفي موسكو، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاتصال الهاتفي جرى بمبادرة من الرئيس الأمريكي واستمر نحو ساعة و15 دقيقة.

وأوضح أن ترامب "استمع باهتمام إلى التقييم الروسي لآفاق التسوية السياسية في أوكرانيا".

وأضاف بيسكوف أن الرئيسين بوتين وترامب عبرا عن اعتقادهما بأن المقترح الأوروبي الداعي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع، بدلا من تهيئة الظروف اللازمة لتسوية سياسية شاملة.

قضية دونباس والتواصل المستمر

وشدد الجانب الروسي، وفقا للكرملين، على ضرورة أن تتخذ أوكرانيا قرارا سريعا وواضحا بشأن إقليم دونباس دون تأخير، معتبرا ذلك من القضايا الجوهرية العالقة في مسار المفاوضات.

كما أشار بيسكوف إلى اتفاق بوتين وترامب على مواصلة التواصل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى إمكانية إجراء اتصال جديد بين الرئيسين عقب اللقاء المنتظر بين ترامب وزيلينسكي في فلوريدا، في إطار المشاورات الدولية المتواصلة بشأن خطة التسوية الأميركية المقترحة لإنهاء الحرب.