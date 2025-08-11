لازم يقرصوا ودنه.. رضا عبد العال يهاجم لاعب الزمالك الجديد

انتقد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، الأنجولي شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه في مباراة سيراميكا كليوباترا.

كان الزمالك حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة، في الجولة الأولى للدوري.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات ببرنامج “البريمو”، المذاع عبر فضائية “تن”: "شيكو بانزا بيلعب لنفسه أكتر من الفرقة لو لعب مع الفرقة هيبقى قوي جدًا الأيام الجاية".

وأضاف: "شيكو بانزا، بيلعب فردي عايز يظهر إمكانياته لجماهير الزمالك، مدير الكرة وجون إدوارد، لازم يقرصوا ودن شيكوبانزا، بعد اعتراضه على التغيير في مباراة سيراميكا كليوباترا".

وتابع: “فيها إيه لما تخرج، ده ميسي، بيخرج أنت كنت وحش وشوف كام كورة اتقطعت منك”.

يُذكر أن نادي الزمالك تعاقد مع شيكو بانزا، في الميركاتو الصيفي الماضي لمدة 3 سنوات".