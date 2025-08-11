نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن رحيل ياسين مرعي

كشف جمال عبدالحميد، نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة النادي السابق، مفاجأة، بشأن وقت رحيل ياسين مرعي، المنتقل مؤخرًا إلى الأهلي، قادمًا من فاركو، وسبق له اللعب للأبيض.

وقال جمال عبدالحميد عبر قناة "النهار": "ياسين مرعي مشي ليه من الزمالك؟ مش عايز أقول الحتة دي ليه مشي، لأنه كان مع إمام عاشور (لحظة سب رموز الأهلي)، فمش عايز أقول الكلام ده".

وأضاف: “احنا بنعاقب أي حد بيشتم الأهلي، فبمنشيهم، مشيت إمام عاشور راح أوروبا عشان شتم الأهلي، لأن مينفعش لاعب يشتم رموز النادي الأهلي، أنا بالنسبالي محدش يشتم رموز الأهلي عشان كدة مشيناهم الاثنين”.