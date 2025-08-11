جمال عبد الحميد: فوز الزمالك بداية جيدة.. وماينفعش نحكم علي ريبيرو من مباراة

أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بداية جيدة بالموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الأبيض احترم منافسه كثيرًا ولم يتم تهديد مرمى محمد صبحى حارس الأبيض سوى بفرصة واحدة لـ فاخري لاكاي.

وقال جمال عبدالحميد، في تصريحات لبرنامج “بلس 90”: "سيراميكا كليوباترا كان عليه أن يدرك جيدًا تفوق الجانب الهجومي في الزمالك، وقدرته على تسجيل أهداف، وهناك عناصر جيدة قادرة على تحقيق الفريق للفوز في أي وقت".

وأضاف: "الزمالك يمتلك 4 لاعبين في مركز المهاجم، وعندما يشارك عدي الدباغ وباقي اللاعبين وقتها سنكون قادرين على ترتيب اللاعبين ومن الأحق بالاستمرار في التشكيلة الأساسية. والدعم الجماهيري كان له دورًا كبيرًا في مواجهة سيراميكا، ولفت نظري ناصر ماهر وتألقه بشكل جيد في اللقاء، وكذلك محمد شحاتة، والأهم الاستمرارية في الأداء القوي".

وتطرق للحدث عن مباراة الأهلي ومودرن سبورت، وقال: "الأهلي لعب بمحور ارتكاز واحد أمام مودرن سبورت، ومحمد مجدي أفشة وبن رمضان كانت لهم ميول هجومية، وكان يجب أن يقوموا بالأدوار الدفاعية أيضا. والأهلي سجل هدفين وله كرة في العارضة، ومودرن سبورت لم يسدد سوى 3 مرات، وسجل هدفين، في ظل تركيز لاعبي الاهلي في الأمور الهجومية".

وزاد: “جمهور الأهلي وبعض الإعلاميين بدأوا في تقييم خوسيه ريبيرو سريعًا والبعض بدأ يحكم عليه بالفشل وأنه لن ينجح مع الفريق، وهناك مدربين يتم الحكم عليهم سريعًا من نتيجة مباراة. ولابد من عدم التسرع في إصدار حكم نهائي ضد المدرب الإسباني”.

وتابع: “الدوري لازال طويل، ولابد من منح خوسيه ريبيرو فرصة للعمل مع الأهلي ومن ثم تقييمه والحكم عليه بشكل نهائي”.