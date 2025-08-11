قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضوابط استقطاع أجور العاملين بالقطاع الخاص
طريقة التقديم في المعاهد الصحية الشرطية| تفاصيل
أوصيكم بفلسطين.. آخر كلمات الصحفي الفلسطيني أنس الشريف قبل استشهاده
غزة.. 5 شهداء بينهم أربعة صحفيين في قصف للاحتلال أمام مستشفى الشفاء
عبد الظاهر السقا: اعتذار حسام حسن لجمهور الأهلي غير مفهوم
معسكر منتخب مصر ينطلق 7 ديسمبر.. وحسام حسن يرغب في ضم ثنائي الأهلي
الأماكن الشاغرة بـ المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2024
شروط حددها القانون لإدخال المحاصيل للحجر الزراعي.. تعرف عليها
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
هيونداي إلنترا 2025 كسر زيرو .. أسعار المستعمل تنخفض
حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. علي جمعة يوضحها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رضا عبد العال: فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا مفاجأة

رباب الهواري

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز ، كان بمثابة المفاجأة.

وحقق الزمالك فوزاً ثميناً على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين سجلهما ناصر ماهر ومحمد شحاتة ، أمس الأول الجمعة 8 أغسطس 2025 ، على ستاد هيئة قناة السويس ، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز ليستهل الأبيض مشواره في البطولة بانتصار هام.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:

فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا كان مفاجأة نظراً لأن الأخير يعيش حالة من الاستقرار الفني منذ الموسم الماضي بقيادة مدربه علي ماهر ، أما الأبيض فيعمل على تكوين فريق جديد بقيادة فنية جديدة للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا ، ولذلك أعتبر أن فوز الزمالك كان مفاجأة.

وأضاف: بيراميدز سقط في فخ التعادل السلبي أمام وادي دجلة بسبب توقيت المباراة ، وهناك علامة استفهام حول انطلاق المباراة في السادسة مساءً ، عكس الأهلي والزمالك الذين لعبوا مبارياتهم في تمام التاسعة مساءً ، وهو ما أثر على أداء اللاعبين بسبب حرارة الطقس.

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

زلزال

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

تنسيق الجامعات 2025

ذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7 وعلوم 81.2.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 | آخر تحديث

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 | آخر تحديث

معهد النقل

النقل تكشف الشروط الكاملة للتقديم في المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

أحمد الروبي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح

تامر عبد المنعم

كأنه الزعيم.. تامر عبد المنعم ينقذ موقفا ويجسد دور عادل أمام

حقيقة مونلي صديق سوزي

‎مونلي في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لصديق سوزي الأردنية

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة… حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

أحمد الروبي

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

