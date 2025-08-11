رضا عبد العال: فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا مفاجأة

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز ، كان بمثابة المفاجأة.

وحقق الزمالك فوزاً ثميناً على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين سجلهما ناصر ماهر ومحمد شحاتة ، أمس الأول الجمعة 8 أغسطس 2025 ، على ستاد هيئة قناة السويس ، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز ليستهل الأبيض مشواره في البطولة بانتصار هام.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:

فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا كان مفاجأة نظراً لأن الأخير يعيش حالة من الاستقرار الفني منذ الموسم الماضي بقيادة مدربه علي ماهر ، أما الأبيض فيعمل على تكوين فريق جديد بقيادة فنية جديدة للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا ، ولذلك أعتبر أن فوز الزمالك كان مفاجأة.

وأضاف: بيراميدز سقط في فخ التعادل السلبي أمام وادي دجلة بسبب توقيت المباراة ، وهناك علامة استفهام حول انطلاق المباراة في السادسة مساءً ، عكس الأهلي والزمالك الذين لعبوا مبارياتهم في تمام التاسعة مساءً ، وهو ما أثر على أداء اللاعبين بسبب حرارة الطقس.