نيوزيلندا: ندرس خيار الاعتراف بدولة فلسطين
3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين
أستراليا: سنعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة
علي جمعة: التصوف في عصرنا الحاضر تاه بين الأعداء والأدعياء
وزير الخارجية: نرفض سياسة التجويع والقـ.تل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة
500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة
حدث ليلا| ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة..هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة السادات.. وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام
بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا
الإستعانة بمعلمي الحصة لسد أي عجز طارئ بالمدارس في العام الدراسي الجديد
الدولار يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الإثنين
حكم قول سيدنا على النبي في الأذان والتشهد خلال الصلاة.. الإفتاء تجيب
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس
رياضة

لوى دراع الإدارة.. خالد طلعت يهاجم الأهلي سبب وسام أبو علي

باسنتي ناجي

هاجم الناقد الرياضي خالد طلعت اللاعب وسام أبو علي وإدارة النادي الأهلي.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:"زي لما قلت قبل كده ، بعد لما وسام أبو علي لوى دراع ادارة الاهلي ومشى كلامه عليهم ومشي زي ما هو عايز ، أي لاعب مش هيلعب أو هيطلب فلوس زيادة هيعمل نفس اللي عمله وسام".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن مستحقات وسام أبو علي.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "مصدر في الأهلي: تواصلنا مع نادي كولومبوس كرو للاستفسار عن مستحقات وسام أبو علي.. النادي الأمريكي أكد إرسال الدفعة الأولى خلال أيام مع جدولة المستحقات الباقية حسب الاتفاق بين الناديين".

وكشفت بعض المصادر داخل النادي الأهلي، عن تواصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي مع مسئولي القلعة الحمراء بشأن محاولات نادي كولمبوس كرو الأمريكي، لإنهاء إجراءات قيد اللاعب قبل إغلاق باب القيد في أمريكا يوم 21 أغسطس الجاري.

وتواصل وسام أبو علي مع مسئولي الأهلي بشأن أزمة انضمامه للفريق الأمريكي في ظل عدم قدرة الأخير على إنهاء إجراءات الصفقة حتى الآن مما أجبر الأهلي على قيد اللاعب في قائمته المحلية قبل إغلاق باب القيد في مصر الأربعاء الماضي.

وأكد وسام أبو علي لإدارة الأهلي أن مسئولي كولمبوس كرو كشفوا له عن اقتراب انتهاء الأزمة وحسم ملف "عقد العمل" الذي تسبب في تأجيل إعلان التعاقد معه، منوها بأنه سيتم الانتهاء من هذا الأمر في غضون أيام قليلة.

ولم يجد مسئولو الأهلي أمامهم سوى قيد وسام أبو علي فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد في مصر حفاظاً على حقوق النادي حتى لا ينتقل إلى النادي الأمريكي أو أي نادٍ آخر مجاناً حال رفع اسمه من القائمة.

كان الأهلي قد أعلن انتقال وسام أبو علي إلى كولمبوس كرو مقابل 7.5 مليون دولار يتم تسديدها على 3 دُفعات، بواقع 3 ملايين دولار فور انتقال اللاعب ثم يتم تسديد 4 ملايين دولار على دُفعتين.

