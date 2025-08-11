تصاعد أزمة تحديد بطل الدوري الليبي بين أهلي طرابلس والهلال

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن وجود أزمة لتحديد بطل الدوري الليبي بين أهلي طرابلس والهلال.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:"فيه مشكلة كبيرة دلوقتي حاصله في المباراة النهائية والفاصلة لتحديد بطل الدوري الليبي بين أهلي طرابلس (اللي بيدربه حسام البدري) وبين الهلال ، اللي بتتلعب في ايطاليا".

وأكمل طلعت :"الفريقين راحوا لقوا ال VAR مش شغال والاتنين رافضين يلعبوا الماتش من غيره ، واتحاد الكورة هناك عايزينهم يلعبوا الماتش من غير VAR وهما رافضين ، والاتنين برضه رافضين يمشوا ويسيبوا الملعب ، وقاعدين في الملعب لحد دلوقتي بقالهم أكتر من ساعتين".

وفي إطار أخر، كان قد أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا، رحيل مهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز، إلى صفوف الهلال السعودي

وقال ليفربول، في بيان: "يؤكد نادي ليفربول أن داروين نونيز قد أكمل انتقاله الدائم إلى الهلال، بشرط الحصول على التصريح الدولي".

واختتم اللاعب الأوروجوياني مشواره مع الريدز، والذي استمر لـ 3 سنوات، بانتقاله اليوم إلى نادي الدوري السعودي للمحترفين.

ويغادر نونيز ملعب آنفيلد؛ بعد أن شارك في 143 مباراة، وسجل 40 هدفًا، وحصد ميداليات الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الرابطة.

وانضم نونيز إلى ليفربول، قادمًا من بنفيكا في صيف 2022.