التوأم يوصي فتوح بالالتزام للمشاركة في المباريات مع الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن التوأم وصى أحمد فتوح بالالتزام من أجل المشاركة في المباريات مع الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر لبرنامج ستاد المحور، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن على تواصل مع جميع اللاعبين للاطمئنان على موقفهم مع أنديتهم، ومن ضمنهم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور :"التوأم حسام وإبراهيم حسن، طلبا من أحمد فتوح الالتزام وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني والإداري بنادي الزمالك، حتى يتمكن من العودة للمشاركة في المباريات المقبلة".

وتابع المصدر :"التوأم أكد لأحمد فتوح على أن الالتزام والأداء بقوة في التدريبات هي السبيل الوحيد للمشاركة في المباريات وهو ما يساعده على التواجد ضمن قائمة الفراعنة في المعسكر المقبل".