مجدي عبدالغني يوجه رسائل نارية لمجلس الأهلي

وجه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، رسائل نارية إلى مسؤولي القلعة الحمراء، بشأن رواتب لاعبي الفريق.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الشمس: "النادي الأهلي لا يفوز في بلس 90 إلا بالنوايا الطيبة، اسألوني أنا، أنا من 72 وأنا في النادي الأهلي، 16 سنة عايش جوه النادي الأهلي".

وأضاف: "النادي الأهلي لا يفوز في بلس 90 إلا بالنوايا الطيبة ولما يبقى كله على قلب رجل واحد، ولما يبقى كل عايز النادي يكسب وكله يبقى عنده غيره على ناديه، ولما كله يفضل النادي على نفسه".

وختم: "إنما اللي بيحصل دلوقتي، اللعيبة بتحط شروط وبتطلب مبالغ مالية كبيرة وبتاخدها ولعيبة تانية مبتاخدهاش العملية بقت مفتتة شوية".

كان الأهلي قد أعلن انتقال وسام أبو علي إلى كولمبوس كرو مقابل 7.5 مليون دولار يتم تسديدها على 3 دُفعات، بواقع 3 ملايين دولار فور انتقال اللاعب ثم يتم تسديد 4 ملايين دولار على دُفعتين.