اعرف قيمتك .. تصريح مثير من شوبير بسبب علي معلول

علق الإعلامي أحمد شوبير على متابعة جماهير الأهلي لمباراة الصفاقسي أمس في افتتاح الدوري التونسي أمام فريق الترجي الجرجيسي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: “ أنظار الأهلاوية اتجهت إلى الدوري لتونسي رغم إنها مش مباراة قمة ولا حاجة ولكنهم شاهدوا مباراة الصفاقسي مع الترجي الجرجيسي، والصفاقسي خسر 2-1 لكن قد أيه الناس في الأهلي ارتبطت بعلي معلول وده درس للجميع”.

وأضاف شوبير: “الأمر حلو جدا، هتعرف قيمتك وتعرف الناس قد أيه بتحبك وشايلة لك في الذاكرة حاجات حلوة فعلي معلول ترك أفضل سيرة للكرة المصرية مش للأهلي بس”.

خسر فريق الصفاقسي من نظيره الترجي الجرجيسي، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري التونسي.

وتعد هذه هي المباراة الأولى لعلي معلول، بعد رحيله عن النادي الأهلي وعودته للصفاقسي.

وجاءت ثنائية الترجي التونسي عن طريق رحماني في الدقيقتين 1، 68.

فيما جاء هدف الصفاقسي عن طريق جمال موتيابا، لاعب الزمالك السابق.

