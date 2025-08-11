شوبير: الشناوي يهدد بالرحيل عن الأهلي؟: شياطين بيزرعوا الفتنة

علق الإعلامي أحمد شوبير، على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن تهديد الشناوي بالرحيل عن الأهلي، خلال الفترة القادمة، بسبب عدم مشاركته أساسي في المباريات.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن محمد الشناوي هدد بالرحيل عن الأهلي، بسبب عدم مشاركته في مباراة مودرن سبورت في افتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "هتبدأ بقى تشوف تقارير حبابيك، اللي بتقول الشناوي عمل مشكلة وقالهم لو مش هلعب أساسي أنا همشي في يناير. اللي بيقول إن الشناوي بلغ مسؤولي الأهلي إنه مش قاعد وماشي في يناير.. طب هو أنت حضرتك سمعت بنفسك؟ ولو فيه لاعب بيسربلك يبقى هو بيوقّعك في الخية، وفيه شياطين بيزرعوا الفتنة".

أضاف: "الشناوي إمبارح كان قاعد تمام على الدكة، ولكن أحنا جوانا شياطين".

وتابع: "لا وكمان بيقولوا أصل بيزرع فتنة في أوضة اللبس لما قال فيه منافسة بينه وبين الشناوي وفي منافسة بين هاني وعمر كمال، وده طبيعي إن يبقى في منافسة بين كل اللاعيبة".

وأتم: “مين اللي قال الشناوي طلب الرحيل في أي ياجماعة، بدري أوي الكلام ده، ده راجل كابتن الأهلي، والجماهير إمبارح كانت رائعة”.





