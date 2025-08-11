قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلشي: الاحتلال يستهدف ناقلي الحقيقة والإبادة مستمرة
الناشطة السويدية جريتا ثونبرج: سنعود بأسطول جديد إلى غزة في نهاية أغسطس
النقل تمد ساعات عمل الأتوبيس الترددي.. وتحدد فترة اشتراكات الطلاب
طريقة التقديم في المعاهد الصحية الشرطية| تفاصيل
وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام
استشهد وهو يؤدي واجبه.. الصحفي محمد قريقع يوثق المجاعة قبل دقائق من اغتياله
بعد تصديق الرئيس.. تعرف على الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025
هل الاستعجال في الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
ضوابط استقطاع أجور العاملين بالقطاع الخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو كان خارج المباراة.. رضا عبد العال يهاجم لاعبي الأهلي

رضا عبد العال
رضا عبد العال
يمنى عبد الظاهر

علق رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت، السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري ليفقد الأحمر نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بالبطولة.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر فضائية TeN: "لاعبو الأهلي كانوا خارج الخدمة أمام مودرن سبورت وعلى رأسهم أحمد مصطفى زيزو ولم يقدم شيئًا يذكر خلال المباراة، وكذلك محمود حسن تريزيجيه، وبالنظر إلى صفقات ولاعبي الفريقين، كان لابد أن يحسم الأحمر المباراة مبكرًا، إلا أن لاعبي مودرن سبورت ومدربهم مجدي عبدالعاطي قدموا مباراة جيدة، ونجح الأخير في إدارة المباراة وفقًا لرؤيته".

وأضاف: “الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للأهلي يتحمل مسؤولية التعادل أمام مودرن سبورت، بسبب عدم الدفع بالمالي أليو ديانج في وسط الملعب، فهو أفضل لاعب في هذا المركز بالقلعة الحمراء، وكان يجب مشاركته خاصةً في ظل غياب الثنائي إمام عاشور ومروان عطية”.

وتابع: “ريفيرو “خلص” على ديانج ومحمد مجدي أفشة، وأعتقد أن الثنائي لن يكون لهما دورًا مع الفريق هذا الموسم، وكذلك حسين الشحات الذي كان خارج القائمة أمام مودرن سبورت”.

رضا عبدالعال مودرن سبورت الدوري الممتاز مباراة الأهلي زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

زلزال

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

ترشيحاتنا

ثنائي المصري وهب و شرف ضمن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لمباراتي المغرب الوديتين

ثنائي المصري ضمن قائمة منتخب الشباب استعدادا لوديتي المغرب

بيان نقابة تعليم المنيا

تحويل مكتبه إلى فصل دراسي.. نقابة تعليم المنيا تكشف كواليس نقل مدير مدرسة بقرار المحافظ

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية.. وإزالة 83 مخالفة في أول أيام حملات الموجة الـ27

بالصور

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

أحمد الروبي
أحمد الروبي
أحمد الروبي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام

تامر عبد المنعم

كأنه الزعيم.. تامر عبد المنعم ينقذ موقفا ويجسد دور عادل أمام

حقيقة مونلي صديق سوزي

‎مونلي في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لصديق سوزي الأردنية

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة… حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد