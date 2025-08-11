كل شويه نمشي مدرب.. شوبير يهاجم جماهير الأهلي بسبب ريبيرو

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، جماهير النادي الأهلي بسبب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد تعادل الفريق في أولى مبارياته بالدوري المصري أمام مودرن سبورت.

ووقع الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره مودرن سبورت في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، في الجولة الأولى من الدوري المصري 2-2.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "في ناس زعلانة من ريبيرو إنه قال كان ممكن نخسر، أها كان ممكن نخسر فعلًا، أه كان في كورتين في العرضة بس دا برضه مش النادي الأهلي ومش هنبكي على اللبن المسكوب".

وتابع: "أنا ليا عتاب بس على الجمهور، ونغمة أن المدرب يمشي دي بتتقال دايما وأنا بصراحة مش فاهم، يعني أنا كدا كل ما أخسر نمشي مدرب وندفع الشرط الجزائي؟ ونقطة مهمة تانية، الناس كل شوية بتقول نرجع فايلر، أولًا الأهلي ممشاش فايلر لأ هو اللي مشي، وهكذا موسيماني برضه هو اللي مشي، وكولر بعد ما كان بطل كانت في رغبة جماهيرية أنه يمشي".

وأضاف: “وبعدين خلاص جبنا ريبيرو ما تصبروا بقا، واحد يقولك يمشي ونتفق معاه ونجيب فايلر من جديد إزاي أصلا أحنا لسا بنقول يا هادي وبسم الله الرحمن الرحيم، أنا بنبهكم من دلوقتي تخلوا بالكم”.