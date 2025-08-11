والده يحسمها.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

تحدث زهير داري والد اللاعب المغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي، عن حقيقة رحيل نجله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال زهير داري في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور:"أشرف داري مستمر مع النادي الأهلي حتى نهاية عقده ولن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأضاف:"اللاعب لم يتلقى أي عروض سعودية أو قطرية وكذلك من المغرب لرحيله هذا الصيف".

وأكمل:"مازلنا في بداية الموسم وواثق من عودته للمشاركة أساسيًا مع الأهلي".

واختتم حديثه قائلًا:"علاقة داري مع النادي الأهلي والمدرب خوسيه ربييرو جيدة جدًا".