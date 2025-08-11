قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عبدالظاهر السقا: اعتذار حسام حسن لجمهور الأهلي غير مفهوم

يمنى عبد الظاهر

انتقد عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي مودرن سبورت، حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد اعتذاره لجماهير النادي الأهلي.

كان حسام حسن، كتب في ستوري عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "في البداية أنا بعتذر لجمهور النادي الأهلى العظيم عن أي سوء تفاهم حصل في لقطة الهدف".

وتابع: "الجمهور ده أنا لم أرى منه إلا كل خير ومساندة وقت تواجدي في النادي أنا كان بقالى فترة مضغوط لظروف ليها علاقه بحياتي الشخصية ووضع النادي الموسم الماضى وبكرر اعتذاري وحبي لجمهور النادي الأهلي وأنا كنت بهدى الاحتفال لـ مؤمن زكريا دون القصد بالإشارة

ومن جانبه عبدالظاهر السقا، قال في تصريحات لبرنامج"الكلاسيكو"، المذاع على قناة “أون”: "اعتذار حسام حسن إلى جمهور النادي غير مفهوم بالنسبة لي بعد احتفاله بالأمس".

وأضاف: “حسام حسن ليس من أبناء الاهلي، واعتذاره غير مفهوم بالنسبة ليا خاصة وهو ليس من أبناء الأهلي، فوجئت اليوم باعتذار حسام حسن إلى جمهور الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي عقب تسجيله هدفا في مباراة الأمس”.

واختتم عبدالظاهر السقا تصريحاته قائلا: “تشكيل الأهلي ساعدنا على الظهور بشكل أفضل في المباراة بالأمس”.

