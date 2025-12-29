قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

خطوات للحفاظ على الهدوء عند القيادة في مناطق غير مألوفة

إبراهيم القادري

للحفاظ على الهدوء أثناء القيادة في أماكن جديدة، يجب التخطيط مسبقًا، وقلل من المشتتات، وخذ استراحات، بالاضافة إلي الاستماع لموسيقى هادئة أو كتب صوتية .

بالاضافة إلي انه يجب التنفس العميق، وحافظ على سرعة منخفضة، وكن واعي بمحيطك، وتلك الخطوات تساعدك على بناء الثقة والتحكم وتقليل التوتر المرتبط بالمجهول وتجنب الشعور بالضياع .

- خطوات للحفاظ على الهدوء عند القيادة في مناطق غير مألوفة :

التخطيط المسبق

استخدم تطبيقات الخرائط مسبقًا لفهم الطريق وتحديد نقاط الاستراحة والمناطق التي يجب تجنبها.

فحص السيارة

تأكد من أن كل شيء يعمل جيدًا، خاصة المساحات والأضواء، وذلك لتوفير رؤية واضحة.

الاستعداد الذهني

مارس التنفس العميق علي النمط الاتي شهيق 4 ثوان، وزفير 6 ثوان قبل الانطلاق لتهدئة جهازك العصبي.

التزم بالهدوء والتنفس

حافظ على هدوء عقلك، وتذكر التنفس بعمق إذا شعرت بالتوتر حتي تستطيع تجميع افكارك .

تجنب المشتتات

أبعد هاتفك، وقلل من التركيز على الراديو أو الأجهزة الأخرى حتي تستطيع الذهاب الي وجهتك بأمان .

خذ فترات راحة

توقف كل ساعتين تقريبًا لتمديد جسدك والراحة.

خفض السرعة

السرعات المنخفضة تمنحك وقت أطول للاستجابة وتوسع مجال رؤيتك.

استمع لشيء ممتع

اختر موسيقى هادئة أو كتب صوتية لتشتيت التوتر .

حافظ على مسافة كافية

اترك مسافة أمان أكبر بينك وبين السيارات الأخرى، خاصة في ظروف الرؤية المنخفضة.

ابقى علي تركيز كامل

استخدم المرايات وامسح المحيط باستمرار لتبقى على دراية بما حولك دون التركيز المفرط على نقطة واحدة .

ابدأ تدريجيًا

تدرب في طرق هادئة قبل الانتقال إلى الازدحام.

لا تخف من الضياع

إذا ضعت، لا داعي للذعر، وقم بإيقاف السيارة في مكان آمن واستخدم الملاحة لتحديد موقعك، وتذكر أن التركيز على مكان واحد فقط .

