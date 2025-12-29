سيارات أوتوماتيك بـ 500 ألف جنيه في مصر

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هوندا سيفيك، وأوبل انسيجنيا، وميتسوبيشي لانسر، ودايهاتسو ماتيريا، ورينو فلوينس .

رينو فلوانس موديل 2015

تستمد سيارة رينو فلوانس موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 146 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو فلوانس موديل 2015

تباع سيارة رينو فلوانس موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايهاتسو ماتيريا موديل 2007

تحصل سيارة دايهاتسو ماتيريا موديل 2007 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 350 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايهاتسو ماتيريا موديل 2007

يصل سعر سيارة دايهاتسو ماتيريا موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2016

تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 148 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2016

سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل انسيجنيا موديل 2016

تمكنت سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2016 من قطع مسافة 270 ألف/كم، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 270 ألف/كم، وتباع باللون الكحلي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل انسيجنيا موديل 2016

يبلغ سعر سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هوندا سيفيك موديل 2009

تمكنت سيارة هوندا سيفيك موديل 2009 من قطع مسافة 243 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هوندا سيفيك موديل 2009

يصل سعر سيارة هوندا سيفيك موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .