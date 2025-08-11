عبد الظاهر السقا: اعتذار حسام حسن لجمهور الأهلي غير مفهوم

انتقد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت، اعتذار حسام حسن مهاجم الفريق إلى جمهور الأهلي .



وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: اعتذار حسام حسن إلى جمهور النادي غير مفهوم بالنسبة لي بعد احتفاله بالهدف.



واضاف: حسام حسن ليس من أبناء الاهلي، واعتذاره غير مفهوم بالنسبة ليا خاصة وهو ليس من أبناء الاهلي .



وتابع: فوجئت اليوم باعتذار حسام حسن إلى جمهور الاهلي على وسائل التواصل الاجتماعي عقب تسجيله هدفا في مباراة أول أمس.



واختتم عبد الظاهر السقا تصريحاته قائلا: تشكيل الأهلي ساعدنا على الظهور بشكل أفضل في المباراة.