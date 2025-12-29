القومي للمرأة ينعى المستشارة سهام الأنصاري: مثال للإخلاص والتفاني في أداء الواجب الوطني

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، ببالغ الحزن والأسى، المستشارة سهام صبري الأنصاري إبراهيم علي، رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية، ورئيس لجنة الاقتراع الفرعية بالدائرة الأولى بمركز قنا بمحافظة قنا، والتي وافتها المنية إثر حادث أليم، عقب انتهائها من أداء واجبها الوطني في الإشراف على جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥بالأمس.



وأعربت المستشارة أمل عمار، عن عميق حزنها لرحيل الفقيدة، مؤكدة أن الراحلة كانت مثالًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في أداء العمل الوطني، وقدمت نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية في تحمل المسؤولية وخدمة الوطن بكل أمانة وإخلاص حتى اللحظات الأخيرة، وستظل رمزًا للعطاء والالتزام، وتجسيدًا حقيقيًا لدور المرأة المصرية في مواقع صنع القرار والمسؤولية العامة.



ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وزملائها بهيئة النيابة الإدارية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان، كما يتقدم بخالص الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.