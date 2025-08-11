لاعب الأهلي السابق يهاجم مصطفى شوبير

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، على عدم ظهور مصطفى شوبير بالشكل الأمثل خلال مباراة الأحمر الأخيرة أمام مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ريان في تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور”، إن شوبير حارس جيد ولكنه رتمه كان بطئ خلال مباراة مودرن وهذا ما تسبب في هدف في مرمى الأحمر.

وأضاف: “كريم الدبيس أفضل من محمد شكري وكنت أتمنى عدم رحيله عن الأهلي، ولو كان استمر مع الفريق خلال الموسم الحالي، كان سيظهر بشكلا أفضل”.

وتابع: “محمد مجدي أفشة لم يظهر بشكل جيد خلال لقاء مودرن وعليه مراجعة نفسه خلال الفترة المقبلة من أجل العودة للظهور بشكل أفضل”.