أول تعليق من مصطفى شوبير بعد التعادل مودرن سبورت :لم تكن البداية التي كنا نرغب بها

علق مصطفى شوبير حارس مرمي النادي الأهلي علي تعادل الفريق مع نظيره مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس ، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه عبر خاصية استوري علي انستجرام :"لم تكن البداية التي كنا نرغب بها، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا في المباراة المقبلة، دعمكم يعني لنا الكثير، ونشعر به في كل مباراة".

وكتب أحمد حسن مصدر في الأهلي:"ريبيرو تحدث مع محمد يوسف المدير الرياضي للفريق منذ أيام وأكد عدم قناعته بمستوى بعض لاعبي الفريق وخاصة الأجانب".

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي، مع فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز .

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع فاركو في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس في الجولة الثانية لبطولة الدوري.