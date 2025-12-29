زينة: لازم تبقى شيطان علشان تعجب الناس المريضة

أثارت الفنانة زينة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها منشورًا غامضًا عبر حسابها علي إنستجرام.

وكتبت "زينة": "بقينا في زمن أعوذ بالله، لما تبقي بتحب اصحابك وتقولهم كلام حلو وتكون داعم ليهم، حتي لو انت (عارف الحقيقة) يمكن تقدر تعمل حاجه!!، وحتى لو ماقدرتش تعمل أهو كلمتين حلوين.

وأضافت: بس إزاي لازم تغلط وتوقع وتبقي شيطان علشان تعجب الناس المريضة، عمري ما هاتغير مهما عملتوا (وأنا اللي أكلت الجبنة.

وكانت قد تحدثت الفنانة زينة عن مسلسل “ورد وشوكولاتة”و قالت ، إن اسم مسلسل "ورد وشوكولاتة"، لا يعكس المعنى الحقيقي للورد والشوكولاتة داخل أحداث المسلسل، حيث إنها داخل العمل تعكس أجواء ظاهرها الحب والشوكولاتة كقصة رومانسية، لكنها في الواقع تعكس تفاصيل أخرى.



وتابعت خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: الموضوع صعب جدًا، والكاتب والسيناريست محمد رجاء كاتب موضوع متكامل، كاتب السيناريو والأحداث بشكل متكامل، والمرحلة الزمنية وقفزات الأحداث بشكل محصلش.. محمد رجاء كتب عملًا في تسلسل زمني وسيناريو متكامل، وكأنه سيمفونية".

وعن شخصية مروة ومدى حبها لها قالت: حبيتها جدًا وصعبت عليا، لأن الأب والأم من المفترض أن هما من يتولون رعاية أبنائهم ويقرروا كيف سيكونوا في المجتمع. ولما يبقى فيه تقصير، الأولاد يتأثروا ويبقوا ضعاف، أو عدم تركيز الأم معهم في التربية وتطلع بنت محرومة من أبوها، طلعت ضعيفة وتبدو قوية في حياتها عشان تواجه المجتمع، لكنها ضعيفة وغلبانة ومحتاجة إلى يطبطب عليها، لأن اللي بيربي غائب عنها سواء الأم أو الأب. ولذلك هي شخصية هشة ".