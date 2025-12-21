قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اركب جيب شيروكي أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
فن وثقافة

معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها

زينة
زينة
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة زينة عن دور والدها الراحل في حياتهما والشعور الذي انتابها بعد وفاته، مؤكدة أنه كان الشخص الأقرب والأهم في حياتها. 

وقالت زينة فى تصريحات لبرنامج TNE: “أبويا الله يرحمه كان بالنسبة لي أهم حد وأطيب وأحن واحد عليا، وبعده باحس إن معنديش قلب، وقلبى مكسور، مؤكدة أنه لا يوجد أى شخص قادر على تعويض غياب الأب”.

وعلقت على أحد المشاهد المؤثرة فى مسلسلها الأخير "ورد وشوكولاتة" المتعلقة بدور الأب فى حياة ابنته قائلة: “كنت بقول خلال التصوير: مات ولا راح فى 60 داهية الأب؟، فمكنتش قادرة استحمل، ودي أكتر حاجة تعبتني، مؤكدة أن المشهد كان مؤلمًا لها على المستوى الإنسانى قبل الفني”.

وكشفت الفنانة زينة، تفاصيل عن حياتها الشخصية، وتعاملها مع الرجال، وقالت « أنا مش بتكسف وعارفة عيوبي ومميزاتي وعارفة كل حاجة ومتعايشة مع عيوبي قبل مميزاتي».

ورد وشوكولاتة

وتحدثت عن مسلسل “ورد وشوكولاتة” قالت الفنانة زينة، إن اسم مسلسل "ورد وشوكولاتة"،لا يعكس المعنى الحقيقي للورد والشوكولاتة داخل أحداث المسلسل، حيث إنها داخل العمل تعكس أجواء ظاهرها الحب والشوكولاتة كقصة رومانسية، لكنها في الواقع تعكس تفاصيل أخرى.

الموضوع صعب جدًا

وتابعت خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: الموضوع صعب جدًا، والكاتب والسيناريست محمد رجاء كاتب موضوع متكامل، كاتب السيناريو والأحداث بشكل متكامل، والمرحلة الزمنية وقفزات الأحداث بشكل محصلش.. محمد رجاء كتب عملًا في تسلسل زمني وسيناريو متكامل، وكأنه سيمفونية".

وعن شخصية مروة ومدى حبها لها قالت: حبيتها جدًا وصعبت عليا، لأن الأب والأم من المفترض أن هما من يتولون رعاية أبنائهم ويقرروا كيف سيكونوا في المجتمع. ولما يبقى فيه تقصير، الأولاد يتأثروا ويبقوا ضعاف، أو عدم تركيز الأم معهم في التربية وتطلع بنت محرومة من أبوها، طلعت ضعيفة وتبدو قوية في حياتها عشان تواجه المجتمع، لكنها ضعيفة وغلبانة ومحتاجة إلى يطبطب عليها، لأن اللي بيربي غائب عنها سواء الأم أو الأب. ولذلك هي شخصية هشة ".

زينة الفنانة زينة أعمال زينة أفلام زينة والد زينة

