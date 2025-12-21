معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها

كشفت الفنانة زينة عن دور والدها الراحل في حياتهما والشعور الذي انتابها بعد وفاته، مؤكدة أنه كان الشخص الأقرب والأهم في حياتها.

وقالت زينة فى تصريحات لبرنامج TNE: “أبويا الله يرحمه كان بالنسبة لي أهم حد وأطيب وأحن واحد عليا، وبعده باحس إن معنديش قلب، وقلبى مكسور، مؤكدة أنه لا يوجد أى شخص قادر على تعويض غياب الأب”.

وعلقت على أحد المشاهد المؤثرة فى مسلسلها الأخير "ورد وشوكولاتة" المتعلقة بدور الأب فى حياة ابنته قائلة: “كنت بقول خلال التصوير: مات ولا راح فى 60 داهية الأب؟، فمكنتش قادرة استحمل، ودي أكتر حاجة تعبتني، مؤكدة أن المشهد كان مؤلمًا لها على المستوى الإنسانى قبل الفني”.

وكشفت الفنانة زينة، تفاصيل عن حياتها الشخصية، وتعاملها مع الرجال، وقالت « أنا مش بتكسف وعارفة عيوبي ومميزاتي وعارفة كل حاجة ومتعايشة مع عيوبي قبل مميزاتي».

ورد وشوكولاتة

وتحدثت عن مسلسل “ورد وشوكولاتة” قالت الفنانة زينة، إن اسم مسلسل "ورد وشوكولاتة"،لا يعكس المعنى الحقيقي للورد والشوكولاتة داخل أحداث المسلسل، حيث إنها داخل العمل تعكس أجواء ظاهرها الحب والشوكولاتة كقصة رومانسية، لكنها في الواقع تعكس تفاصيل أخرى.

الموضوع صعب جدًا

وتابعت خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: الموضوع صعب جدًا، والكاتب والسيناريست محمد رجاء كاتب موضوع متكامل، كاتب السيناريو والأحداث بشكل متكامل، والمرحلة الزمنية وقفزات الأحداث بشكل محصلش.. محمد رجاء كتب عملًا في تسلسل زمني وسيناريو متكامل، وكأنه سيمفونية".

وعن شخصية مروة ومدى حبها لها قالت: حبيتها جدًا وصعبت عليا، لأن الأب والأم من المفترض أن هما من يتولون رعاية أبنائهم ويقرروا كيف سيكونوا في المجتمع. ولما يبقى فيه تقصير، الأولاد يتأثروا ويبقوا ضعاف، أو عدم تركيز الأم معهم في التربية وتطلع بنت محرومة من أبوها، طلعت ضعيفة وتبدو قوية في حياتها عشان تواجه المجتمع، لكنها ضعيفة وغلبانة ومحتاجة إلى يطبطب عليها، لأن اللي بيربي غائب عنها سواء الأم أو الأب. ولذلك هي شخصية هشة ".