ريبيرو يبلغ محمد يوسف عدم قناعته بمستوى بعض لاعبي الفريق وخاصة الأجانب

كشف الأعلامي أحمد حسن عن مصدر في الأهلي، تأكيده ان ريبيرو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي تحدث مع محمد يوسف المدير الرياضي بشأن بعض لاعبي الفريق .

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: مصدر في الأهلي: "ريبيرو تحدث مع محمد يوسف المدير الرياضي للفريق منذ أيام وأكد عدم قناعته بمستوى بعض لاعبي الفريق وخاصة الأجانب".

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي، مع فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع فاركو في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس في الجولة الثانية لبطولة الدوري.