حسين الشحات يطلب الرحيل عن الأهلي بعد خروجه من حسابات ريبيرو ..تفاصيل

كشف تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، طلب اللاعب حسين الشحات الرحيل عن الأهلي بعد خروجه من حسابات المدير الفني .

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"حسين الشحات يطلب الرحيل عن الأهلي بعد خروجه من حسابات ريبيرو المدير الفني ".



وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن، عن قرار إدارة الأهلي حول موقف حسين الشحات لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي من لقاء مودرن سبورت.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "استبعاد حسين الشحات من قائمة لقاء مودرن سبورت لشعوره بإجهاد بسيط قبل المعسكر واللاعب سيكون جاهزا للمباراة المقبلة بشكل طبيعي".