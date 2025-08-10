خالد الغندور يطرح سؤلاً للجماهير بشأن حارس مرمي الأهلي

طرح الاعلامى خالد الغندور سؤالا للجماهير بشأن محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :"هل مازال محمد الشناوي حارس الاهلي و حارس مصر الاول في حتة ثانية ".. منتظر رأيكم

كان الإعلامي أمير هشام، قد أكد أن الهجوم الذي تعرض له محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي كان غريبًا للغاية وظالمًا، مشيرًا إلى أن المباراة لم تكن منقولة تليفزيونيًا ولا أحد يعرف سر الهجوم ضد قائد الفريق.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: سألنا بعض مصادرنا داخل نادي بتروجت، والجميع أكد أن الشناوي أنقذ الأهلي من هزيمة محققة.

وأضاف: الشناوي ليس له علاقة بالهدف الاول، والخطأ كان أحد زملائه في الفريق، والهدف الثاني من ركلة جزاء لبتروجت، والحارس لم يخطئ مطلقا في لقاء بتروجت الودي.