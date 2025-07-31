الغندور: محمد الشناوي يشعر أن هناك حملة ضده

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مفاجأة صادمة بشأن حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: “محمد الشناوي حارس مصر الأول يشعر أن هناك حملة ضده من احد الإعلاميين بسبب هدف البنزرتي و تكلم مع الكابتن يوسف في هذا الأمر”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إجراء تعديل علي البرنامج التدريبي استعداداً لإنطلاق بطولة الدوري المقرر لها 8 اغسطس بمواجهة مودرن سبورت ، وسيواجه الفريق الأحمر نظيره بتروجيت مساء الأحد المقبل بديلا لسيراميكا الذي اعتذر لإستمراره معسكره في السويس.

وستكون مواجهة بتروجيت هي البروفة الأخيرة للفريق الأحمر قبل إنطلاق الدوري والتي سيطبق فيها التشكيل وخطة اللعب، وكان الفريق قد واجه إنبي مساء الثلاثاء والتي انتهت بهدفين نظيفين وشهدت غياب كريم فؤاد بسبب الإصابة بكدمة خفيفة وكذلك احمد نبيل كوكا والذي أقترب بشدة من الرحيل الي قاسم باشا بعد أن تم التوافق علي كافة التفاصيل المالية.

