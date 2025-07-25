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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من الأحق بحراسة مرمى الأهلي شوبير أم الشناوي؟.. إكرامي يكشف

إكرامي الشحات
إكرامي الشحات
حمزة شعيب

أشاد إكرامي الشحات، أحد أبرز رموز حراسة المرمى في تاريخ النادي الأهلي، بالمستوى الذي يقدمه الحارس الشاب مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه يمتلك القدرات التي تؤهله لحماية عرين الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

ورأى الشحات أن المنافسة بين شوبير ومحمد الشناوي تصب في مصلحة الفريق، مشيرًا إلى أن الحارس الشاب قدّم أداءً مميزًا في غياب الشناوي، وساهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ولفت إلى أن شوبير أثبت جدارته خلال الفترات التي اعتمد عليه فيها الجهاز الفني، خاصة حين تولى حراسة المرمى في أصعب اللحظات، ونجح في التعامل مع الضغوط بشكل لافت.

وكان مصطفى شوبير قد شارك أساسيًا في أولى مباريات الأهلي الودية خلال المعسكر الخارجي بتونس أمام الملعب التونسي، فيما شارك محمد الشناوي كبديل في الشوط الثاني، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق الموسم.

ويواصل الأهلي استعداداته بمواجهة ودية ثانية، تُقام اليوم الجمعة، أمام فريق البنزرتي، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى التوليفة الأنسب قبل بداية المنافسات الرسمية.

مصطفي شوبير الشناوي محمد الشناوي اكرامي الشحات

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