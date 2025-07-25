الهلال أم ليفربول؟.. ألكسندر إيزاك يحدد وجهته المقبلة

حسم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك موقفه من البقاء في صفوف نيوكاسل يونايتد أو خوض تجربة جديدة، بعد اهتمام عدد من الأندية الأوروبية والعربية بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لتقارير صحفية نقلًا عن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فقد أبلغ إيزاك إدارة نيوكاسل برغبته في الانتقال إلى ليفربول، معتبرًا أن مشروع "الريدز" يتوافق مع طموحاته الفنية في هذه المرحلة من مسيرته.

ايزاك يتجاهل عرض الهلال

المهاجم الدولي تجاهل عرضًا ضخمًا من نادي الهلال السعودي، رغم تقارير سابقة أكدت استعداد النادي لتقديم راتب أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني لإقناعه بالقدوم إلى دوري روشن لكن إيزاك بدا متمسكًا بخيار الاستمرار في أوروبا، مفضلاً خوض تحدٍ جديد في البريميرليج مع ليفربول.

وفي المقابل، لا يبدو نيوكاسل مستعدًا للتخلي عن هدافه بسهولة، حيث أشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن إدارة النادي الإنجليزي حددت سعرًا لا يقل عن 150 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل اللاعب، ما يجعل الصفقة صعبة لكنها غير مستحيلة في حال تمسك ليفربول بضمه.