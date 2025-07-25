خطوة واحدة .. آخر تطورات انضمام جيوكيريس إلى أرسنال

أوشك نادي أرسنال الإنجليزي على حسم صفقة المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، بعد الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، في إطار سعي النادي اللندني لتعزيز خطه الهجومي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية، فإن أرسنال سيدفع مبلغ 63.5 مليون يورو، إلى جانب 10 ملايين يورو إضافية كحوافز، لإنهاء الصفقة. ومن المتوقع أن يجري اللاعب الكشف الطبي في لندن يوم السبت، على أن يتم التوقيع الرسمي عقب اجتيازه الفحوصات.

من المنتظر أن يحمل جيوكيريس القميص رقم 14، الذي يرتبط بتاريخ عريق داخل النادي، إذ ارتداه سابقًا الأسطورة تيري هنري، الهداف التاريخي لأرسنال، ما يضع على عاتق النجم السويدي مسؤولية كبيرة مع انطلاق تجربته الجديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، سيوقع عقدًا يمتد حتى صيف 2030، في إطار خطة طويلة المدى من إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي علّق على الصفقة قائلًا: "التعاقد المبكر يمنح اللاعب فرصة لفهم أسلوب لعبنا، ويدعم عملية الاندماج مع المجموعة سريعًا".

تأتي هذه الصفقة في توقيت مهم، نظرًا للغيابات المؤثرة التي يعاني منها أرسنال في خط الهجوم، خاصة الثنائي كاي هافيرتز وجابرييل جيسوس، وهو ما دفع الإدارة للتحرك بسرعة من أجل التعاقد مع مهاجم قادر على صناعة الفارق.

أرقام مذهلة لجيوكيريس مع سبورتنج

قدم جيوكيريس موسمًا استثنائيًا مع سبورتنج لشبونة، حيث سجل 54 هدفًا في 52 مباراة بمختلف البطولات، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلا أن أرسنال نجح في حسم الصفقة لصالحه.

اللاعب ليس غريبًا على الأجواء الإنجليزية، إذ سبق له تمثيل عدة أندية هناك أبرزها برايتون، سوانزي سيتي، وكوفنتري سيتي، قبل انتقاله إلى سبورتنج في صيف 2023، حيث انفجرت موهبته الهجومية بشكل لافت.

سادس صفقات أرسنال

جيوكيريس سيكون سادس صفقة يبرمها أرسنال هذا الصيف، بعد ضم كل من: