سباق أوروبي على ضم إبراهيما كوناتي.. برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ في الصورة

اشتعل الصراع بين كبار أندية أوروبا على التعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، وسط اهتمام من جانب ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي أو في الصيف المقبل على أقصى تقدير.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ريال مدريد يضع كوناتي، صاحب الـ26 عامًا، ضمن أولوياته المستقبلية لتعزيز الدفاع، ويخطط لضمه مجانًا في صيف 2026 عند نهاية عقده مع ليفربول.

ورغم ذلك، لا يستبعد النادي الملكي تقديم عرض فوري في حال وافق "الريدز" على تخفيض سعر اللاعب إلى 25 مليون يورو، وهو نصف القيمة المطلوبة حاليًا من النادي الإنجليزي.

من جانبه، يسعى ليفربول إلى تجديد عقد مدافعه الفرنسي، وقد عرض عليه تمديد العقد بالفعل، إلا أن اللاعب لم يُظهر أي مؤشرات إيجابية حول الاستمرار، وسط تقارير تفيد بوجود رغبة من جانبه في الانتقال إلى ريال مدريد.

في الوقت نفسه، دخل كل من برشلونة وبايرن ميونخ على خط المفاوضات، حيث يرى الناديان أن القيمة المالية المطلوبة حالياً (50 مليون يورو) لا تتناسب مع وضع اللاعب الذي ينتهي عقده خلال عام واحد فقط، ما قد يدفعهم إلى ترقّب تطورات الموقف قبل اتخاذ قرار نهائي.