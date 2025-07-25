هوجو إيكيتيكي يفتح قلبه بعد انضمامه لليفربول: حلم تحقق

في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الكروية، أعرب النجم الفرنسي الشاب هوجو إيكيتيكي عن سعادته الغامرة بالانضمام إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الحالي لعام 2025، قادمًا من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد لستة مواسم.

إيكيتيكي، البالغ من العمر 23 عامًا، التحق بالفعل بمعسكر الريدز التحضيري المقام في هونج كونج، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2025/2026، ليبدأ رحلته مع واحد من أعرق أندية العالم، وفقًا لتعبيره.

وفي أول تصريحات رسمية له لموقع ليفربول، قال النجم الفرنسي: "ليفربول هو أفضل فريق في إنجلترا، وواحد من أقوى الأندية في العالم. كنت حاسمًا في قراري منذ أول تواصل مع المدرب، ولم أتردد للحظة، كنت أعلم أن هذا هو المكان الذي أريد التواجد فيه".

وأضاف إيكيتيكي: "الانتقال تم بسرعة، خضعت للفحص الطبي، وقّعت العقد، والآن أنا هنا مع الفريق في هونج كونج. أعيش كل لحظة بحماس، ولا أطيق الانتظار لبداية المنافسات وتحقيق الانتصارات مع ليفربول".

ووجه اللاعب رسالة مؤثرة لجماهير الريدز قال فيها: "أعدكم بتقديم كل ما لدي. أتطلع لتسجيل الأهداف من أجلكم، وصناعة اللحظات الرائعة في أنفيلد، وتحقيق الألقاب التي تليق باسم ليفربول".

وعن أسلوبه في اللعب، أوضح إيكيتيكي: "أنا لست مجرد مهاجم ينهي الهجمات فقط. أحب المشاركة في بناء اللعب، وأحب الإبداع. أستطيع اللعب كمهاجم وحيد أو بجوار شريك هجومي، وهذا يمنحني مرونة كبيرة داخل الملعب".

وتابع: "النادي تعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين هذا الصيف، وأنا واثق من أننا سنزداد قوة مع مرور الوقت. نعلم أننا بالفعل في القمة، لكن لدينا طموحات أكبر، ونريد أن نصبح الأفضل في العالم".

كما كشف عن جزء من مسيرته قائلًا: "لم يحالفني الحظ في باريس سان جيرمان، ثم انتقلت إلى الدوري الألماني وظهرت بمستوى جيد مع فرانكفورت. الآن أشعر بالجوع الكروي ومستعد لأكبر خطوة في مسيرتي مع ليفربول، لأثبت أنني أستحق هذا القميص".

وفي ختام حديثه، أكد إيكيتيكي أن هدفه مع ليفربول هو التتويج بجميع البطولات الممكنة، ومواصلة كتابة التاريخ في قلعة أنفيلد.

هذا ويستعد ليفربول لخوض مباراة ودية قوية أمام ميلان الإيطالي غدًا السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب كاي تاك في هونج كونج، ضمن برنامج الاستعدادات للموسم الجديد.