تاريخ مواجهات محمد صلاح أمام ميلان الإيطالي

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض مواجهة جديدة أمام ميلان الإيطالي، عندما يلتقي الفريقان وديًا، ظهر السبت، على ملعب "كاي تاك" في هونج كونج، ضمن استعدادات الموسم الجديد 2025-2026.

صلاح أمام ميلان.. سجل مميز

يخوض محمد صلاح المباراة السابعة له أمام ميلان، بعدما سبق له مواجهة "الروسونيري" 6 مرات مع مختلف الأندية، محققًا 5 انتصارات، وتعادلًا واحدًا، دون أي خسارة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2 آخرين.

استعدادات ليفربول للموسم الجديد

تعد هذه ثالث مباريات ليفربول الودية استعدادًا لانطلاق الموسم، حيث فاز الفريق سابقًا على بريستون نورث إيند (3-1) وستوك سيتي (5-0)، فيما تغلب ميلان على أرسنال بركلات الترجيح.

ويستهل "الريدز" حملة الدفاع عن لقب البريميرليج بمواجهة بورنموث في 15 أغسطس، ويلاقي كريستال بالاس في العاشر من الشهر ذاته على لقب الدرع الخيرية.



رقم تاريخي ينتظر صلاح في البريميرليج

ويسعى صلاح لكتابة إنجاز جديد في الدوري الإنجليزي، إذ يحتاج إلى 14 هدفًا فقط ليصل إلى 200 هدف في البريميرليج (184 مع ليفربول، و2 مع تشيلسي).

وإذا نجح صلاح في ذلك، سيصبح أول لاعب غير بريطاني يبلغ هذا الرقم، ورابع لاعب في تاريخ المسابقة بعد آلان شيرار (260)، هاري كين (213)، وواين روني (208).