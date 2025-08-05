أمير هشام: الشناوي يتعرض لهجوم ظالم.. أنقذ الأهلي من الخسارة أمام بتروجت وديًا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الهجوم الذي تعرض له محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي كان غريبًا للغاية وظالمًا، مشيرًا إلى أن المباراة لم تكن منقولة تليفزيونيًا ولا أحد يعرف سر الهجوم ضد قائد الفريق.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: سألنا بعض مصادرنا داخل نادي بتروجت، والجميع أكد أن الشناوي أنقذ الأهلي من هزيمة محققة.

وأضاف: الشناوي ليس له علاقة بالهدف الاول، والخطأ كان أحد زملائه في الفريق، والهدف الثاني من ركلة جزاء لبتروجت، والحارس لم يخطأ مطلقا في لقاء الأمس.

وزاد: الشناوي أنقذ إنفراد من لاعبي بتروجت على 3 مرات، وهو غير مسئول اطلاقا على أي أهداف سكنت شباك الأهلي كما يُردد البعض، وقدم مستوى رائع ويتعرض لانتقادات ظالمة.

وأكمل: الشناوي انقذ عدة أهداف من بتروجت، رغم تلك الفرص لو سكنت شباك الأهلي، فلن يكون على الحارس أي لوم.

وأوضح: توفيق محمد ظهير أيسر بتروجت كان أفضل لاعب في اللقاء بعد محمد الشناوي، وأرى أن هناك مبالغة في النقد، خصوصا عندما يكون الامر يتعلق بمباراة لم تكن منقولة تليفزيونيًا، وفوجئنا بحالة لغط كبيرة عبر السوشيال ميديا وهجوم غير مبرر.