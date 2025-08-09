إعلامي يكشف عن موقف حسين الشحات من لقاء مودرن سبورت

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن قرار إدارة الأهلي حول موقف حسين الشحات لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي من لقاء مودرن سبورت.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "استبعاد حسين الشحات من قائمة لقاء مودرن سبورت لشعوره بإجهاد بسيط قبل المعسكر واللاعب سيكون جاهزا للمباراة المقبلة بشكل طبيعي".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مواجهة في النسخة الجديدة من بطولة الدوري أمام مودرن سبورت.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري

يبدأ النادي الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساء اليوم السبت

وينتظر فريق الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة باستاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك فى الجولة التاسعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وموردن سبورت

تذاع مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قنوات أون سبورت.