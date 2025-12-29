كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص

ثمن النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بشأن التزام الوزارة بتطبيق معايير البناء الأخضر في جميع المشروعات الجديدة بحلول 30 يونيو 2030.



و أشار " مسعود" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة للارتقاء بالمعايير العمرانية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع هذه تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل استهلاك الطاقة .



كما أوضح عضو النواب أن الالتزام بمعايير البناء الأخضر سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، من خلال خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني، وتعزيز الصناعات المحلية للمواد المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة.



جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، أن اعتبارا من 30 يونيو 2030، سيتم الالتزام الكامل بمعايير البناء الأخضر في جميع المشروعات العمرانية الجديدة.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، المنعقدة أمس الأحد، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، وذلك لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان والمشاكل التي تواجه المواطنين في الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومدى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين.



وأشار "وزير الإسكان والمرافق، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تم تجهيزها بأنظمة بنية تحتية ذكية مرتبطة بشبكة رقمية، تشمل غرف تحكم مركزية لمتابعة جميع المرافق الحيوية، مثل المياه والكهرباء.



وأضاف أن هناك أيضا متابعة لتشغيل المحابس والموزعات الكهربائية لضمان الأداء الأمثل للمرافق العامة وفق أحدث معايير الاستدامة والكفاءة.