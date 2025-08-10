موقف الأهلي من أحمد عبد القادر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الموافقة علي نزول أحمد عبدالقادر جناح الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية حتي وصول عرض رسمي للتخلي عنه سواء من السويحلي الليبي أو غيره.

وكشف وكيل عبدالقادر لإدارة الكرة بالأهلي ان هناك عرض من أحد الأندية الليبية سوف يصل النادي خلال ساعات يطلب ضم احمد عبد القادر وهو ما تنتظرة الإدارة الحمراء ولكن تجنبا لتعنت اللاعب وإمكانية تقديمه لشكوي رسمية فقد تقرر أن ينزل تدريبات الجري مع الفريق علي أن يتدرب علي هامش ملعب التتش حيث يتم الوصول للمران التكيتيكي.