تفاصيل تحركات محمد يوسف لحسم تجديد عقود لاعبي الأهلي

قرر محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي الاجتماع مع مسئولي شركة الكرة لتوفير عقد إعلاني لمروان عطية لاعب الوسط في ظل رفض الإدارة تمديد وتعديل عقده للمرة الثانية بعد ان تم ذلك في عهد المدير الرياضي السابق محمد رمضان.

كان مروان عطية قد طلب زيادة القيمة المالية لتعاقده الي 15 مليون جنيه ولكن إدارة الكرة رفضت وأكدت أن عقده تم تمديده وتعديله قبل شهور قليلة ولكن سيتم توفير عقود إعلانية له.

كما يعقد محمد يوسف اجتماعا مع وكيل المالي اليو ديانج لاعب الوسط لحسم الموقف النهائي من تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ، ويحاول يوسف غلق جميع الملفات الحالية التي تضم كل من ديانج وكريم فؤاد واحمد نبيل كوكا ومصطفي شوبير بخلاف اللاعبين الذي سيتم تعديل وتمديد عقودهم وعلي رأسهم مصطفي شوبير .

ويعقد يوسف جلسات في الفترة الحالية لوضع اللمسات الأخيرة علي تجديد وتمديد العقود تلك اللاعبين لفرض الاستقرار الكامل علي غرفة ملابس فريق الكرة.