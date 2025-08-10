الأهلي ينعى والد العامري فاروق

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي، فاروق محمد العامري، والد الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي السابق ووزير الرياضة الأسبق.

وأصدر الأهلي، بيان النعي، وجاء فيه: “محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ فاروق العامري والد المرحوم العامري فاروق، نائب رئيس النادي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.. وإنا لله وانا إليه راجعون”.

كما نعى الإعلامي أحمد شوبير، ببالغ الحزن والأسى، فاروق العامري والد المرحوم العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي السابق، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب أحمد شوبير على "فيس بوك": "خالص العزاء في وفاة المغفور له الأستاذ فاروق العامري والد الراحل العزيز العامري فاروق... إنا لله وإنا اليه راجعون".