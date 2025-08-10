موعد ومكان جنازة والد الراحل العامري فاروق

توفي اليوم والد الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الراحل ووزير الرياضة الأسبق .

ومن المقرر، تشييع جنازة والد العامري فاروق غدا بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتب الدكتور خالد العامري عميد كلية الطب البيطري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك": "ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعي الرجل والأب والقدوة فاروق العامري".

وأضاف: "صلاة الجنازة غدا تقام بعد صلاة الظهر .. من مسجد الشرطة ٦ اكتوبر".

جدير بالذكر، أن العامري فاروق فارق الحياة، مطلع العام الماضي، بعد صراع مع المرض.

ويعد الراحل فاروق محمد العامري رائد التعليم الخاص بمصر حيث تولي أمين صندوق جمعية أصحاب المدارس الخاصة الأسبق ورئيس مجلس ادارة مدارس BGLS و رئيس مجلس ادارة دار الفاروق للاستثمارات الثقافية ورئيس مجلس ادارة دار الفاروق للنشر والتوزيع.

وهو والد كلا من الدكتور خالد فاروق العامري نقيب عام اطباء بيطريين مصر الأسبق وعميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة السابق ووالد الراحل العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي ووالد الدكتور هشام فاروق العامري أمين صندوق الإتحاد المصري للسباحة