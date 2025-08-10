الظهور الأول.. المغربي أوناجم يقود تشكيل كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة

أعلن الجهاز الفني الأول لكرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية تحت قيادة رضا شحاتة عن تشكيل فريقه أمام الجونة، بالمباراة المقرر لها اليوم الأحد، في الظهور الأول للفريق بالدوري المصري الممتاز.

ويستضيف كهرباء الإسماعيلية نظيره الجونة بعد قليل فى تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب استاد الإسماعيلية في الجولة الأولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة على نحو التالى:

حراسة المرمي : على الجابري

خط الدفاع : عصام الفيومي - محمد ياسين - سيف الخشاب - كريم يحيي

خط الوسط : ممادو سيلا - عبدالفتاح تاحا - ماجد هانى

خط الهجوم : مصطفي كشرى - محمد أوناجم - محمد شيكا

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد هجرس - محمد مدحت - أحمد حمزاوي - جوردن - عبد الله مارادونا - علي سليمان - عبد الرحمن بوده.