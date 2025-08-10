الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية يشيد بدعم محافظة الإسكندرية لإنجاح البطولة

وجّه الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري، خالص الشكر والتقدير للفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على ما قدّمه من تسهيلات ودعم كامل لضمان خروج البطولة بالصورة المشرّفة التي تليق باسم مصر وعروس البحر المتوسط.

كما أعرب الاتحاد عن امتنانه للتعاون الكبير من إدارة الشواطئ بالإسكندرية بقيادة العميد أحمد إبراهيم، وما بذلوه من جهود ميدانية وتنظيمية ساهمت في توفير كل المتطلبات اللازمة لإنجاح الفعاليات، وتقديم تجربة متميزة للمشاركين والجماهير.

وقال أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية: "معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي صاحب الفكرة وصاحب الدعم غير المحدود للرياضة المجتمعية. فكرة دوري القهاوي خرجت من رؤيته لتحويل المقاهي من أماكن للفراغ أو السلوكيات السلبية إلى ساحات للتنافس الرياضي والترفيه الإيجابي. هدفنا أن تصل الرياضة لكل شارع وحي وقهوة في مصر، وأن نصنع بيئة تجمع الشباب على النشاط والمنافسة في أجواء صحية وآمنة، مع تقديم جوائز كبيرة تحفز المشاركة الجادة."

وأكد البكري أن هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الإسكندرية، والاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل المؤسسي المشترك الذي يعزز مكانة مصر في استضافة وتنظيم كبرى البطولات الرياضية والمجتمعية.