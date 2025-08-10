وفاة والد العامرى فاروق نائب رئيس الأهلي السابق

توفي اليوم والد الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الراحل ووزير الرياضة الأسبق .

ومن المقرر، تشييع جنازة والد العامري فاروق غدا بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتب الدكتور خالد العامري عميد كلية الطب البيطري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك": "ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعي الرجل والأب والقدوة فاروق العامري".

وأضاف: "صلاة الجنازة غدا تقام بعد صلاة الظهر .. من مسجد الشرطة ٦ اكتوبر".

جدير بالذكر، أن العامري فاروق فارق الحياة، مطلع العام الماضي، بعد صراع مع المرض.