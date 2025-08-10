ده اللي يتقال عليه أرزاق.. أسامة حسن ينتقد محمد هاني

انتقد أسامه حسن مهاجم الفريق الاول الكروى فى النادى الزمالك سابقاً، نجم النادي الأهلي محمد هاني .

وكتب أسامة حسن ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "تخيل في ١١ سنة ٨ أهداف و٢٥ أسست وبيلعب في الأهلي والمنتخب اساسي، لا كمان عقده مع الأهلي ٤٠ مليون جنيه، وفي ٣ سنين ده بجد اللي يتقال عليه أرزاااااااق".

ويلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي، مع فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع فاركو في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس في الجولة الثانية لبطولة الدوري.

وحصل ياسين مرعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على جائزة رجل مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.