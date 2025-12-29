ماذا تعرف عن التهاب المعدة الناجم عن بكتيريا هيليكوباكتر؟

قال معهد الجودة والكفاءة في الرعاية الصحية إن التهاب المعدة الناجم عن بكتيريا "هيليكوباكتر" هو التهاب يصيب بطانة المعدة بسبب بكتيريا "الملوية البوابية" المعروفة أيضا باسم "هيليكوباكتر".

وأوضح المعهد أن هذا الالتهاب يُزيد من إنتاج حمض المعدة، والذي يُهاجم بدوره بطانة المعدة وجدارها، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تشمل متلازمة المعدة المتهيجة وقرحة المعدة والاثني عشر، وفي أسوأ الأحوال سرطان المعدة.

أعراض التهاب المعدة

لذا شدد المعهد على ضرورة استشارة الطبيب في حال المعاناة من الأعراض التالية:

- ألم في الجزء العلوي من البطن

- حرقة المعدة

- تقلصات في المعدة

- انتفاخ البطن

- كثرة التجشؤ

- الغثيان والتوعك

التشخيص والعلاج

ويستخدم الطبيب فحوصات مختلفة للتشخيص، بما في ذلك التنظير الداخلي، بحسب دي بي إيه.

وعن طريق إدخال كاميرا صغيرة عبر الفم والمريء إلى المعدة، يمكن الكشف عن الالتهاب في المعدة.

ويتم العلاج بواسطة مثبطات مضخة البروتون (مخفضات الحموضة) والمضادات الحيوية.