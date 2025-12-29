رسالة «الشحن البطيء» على شاشة آيفون .. تنبيه أم مجرد إشعار؟

تظهر رسالة "الشحن البطيء" على شاشة الهاتف الذكي أبل آيفون والحاسوب اللوحي آيباد عند استخدام شاحن منخفض الطاقة، فهل تعد هذه الرسالة تنبيها أم مجرد إشعار؟

للإجابة عن هذا السؤال، أورد موقع "هايزه أونلاين" الألماني المتخصص في تكنولوجيا المعلومات أن رسالة "الشحن البطيء" ليست تنبيها، بل مجرد إشعار، مشيرا إلى أن الشحن البطيء لن يسبب أي ضرر.

وأوضح الموقع أن شحن هاتف آيفون 17 يستغرق من ثلاث إلى أربع ساعات باستخدام شاحن قديم منخفض الطاقة بقدرة 7.5 وات أو حتى 5 وات فقط، وهي مدة طويلة. ومع ذلك، لن يتضرر الهاتف.

واقرأ أيضًا:

ويتطلب الشحن اللاسلكي (معيار MagSafe/Qi2) طاقة شحن لا تقل عن 10 وات لظهور هذا الإشعار، بحسب دي بي إيه.

جدير بالذكر أن ميزة "الشحن البطيء" تتوفر منذ نظام التشغيل iOS 18، لكن العديد من المستخدمين ربما لم يلاحظوها إلا مع الإصدار iOS 26.

ومن بين ميزات الشحن الجديدة في iOS 26، عرض على شاشة القفل أو في إعدادات النظام يُظهر المدة المتبقية لشحن البطارية بالكامل، علمًا بأن الحد الأقصى الافتراضي للشحن في iOS 26 هو 80%، ويمكن تغييره إلى أي قيمة أو إيقافه تمامًا.

ووفقًا لنظام التشغيل iOS 26، يتطلب الشحن السريع بدون مؤشر "الشحن البطيء" محول طاقة USB-C بقدرة 18 وات على الأقل لأجهزة آيفون 15 والإصدارات الأحدث.

أما بالنسبة للشحن اللاسلكي، فالحد الأدنى المطلوب هو 20 وات (لأجهزة آيفون 15 والإصدارات الأقدم) أو 30 وات (لأجهزة آيفون 16 والإصدارات الأحدث).