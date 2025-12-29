قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
ترمب يعلن تقدما كبيرا نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة
طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
الشناوي أم شوبير.. من الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟
نصائح مفيدة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات
وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات
مستمع من الطراز الأول.. وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الرقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رسالة الشحن البطيء على شاشة آيفون.. تنبيه أم مجرد إشعار؟

رسالة «الشحن البطيء» على شاشة آيفون .. تنبيه أم مجرد إشعار؟
رسالة «الشحن البطيء» على شاشة آيفون .. تنبيه أم مجرد إشعار؟
عبد الفتاح تركي

تظهر رسالة "الشحن البطيء" على شاشة الهاتف الذكي أبل آيفون والحاسوب اللوحي آيباد عند استخدام شاحن منخفض الطاقة، فهل تعد هذه الرسالة تنبيها أم مجرد إشعار؟

للإجابة عن هذا السؤال، أورد موقع "هايزه أونلاين" الألماني المتخصص في تكنولوجيا المعلومات أن رسالة "الشحن البطيء" ليست تنبيها، بل مجرد إشعار، مشيرا إلى أن الشحن البطيء لن يسبب أي ضرر.

وأوضح الموقع أن شحن هاتف آيفون 17 يستغرق من ثلاث إلى أربع ساعات باستخدام شاحن قديم منخفض الطاقة بقدرة 7.5 وات أو حتى 5 وات فقط، وهي مدة طويلة. ومع ذلك، لن يتضرر الهاتف.

واقرأ أيضًا:

آيفون آير

ويتطلب الشحن اللاسلكي (معيار MagSafe/Qi2) طاقة شحن لا تقل عن 10 وات لظهور هذا الإشعار، بحسب دي بي إيه.

جدير بالذكر أن ميزة "الشحن البطيء" تتوفر منذ نظام التشغيل iOS 18، لكن العديد من المستخدمين ربما لم يلاحظوها إلا مع الإصدار iOS 26.

ومن بين ميزات الشحن الجديدة في iOS 26، عرض على شاشة القفل أو في إعدادات النظام يُظهر المدة المتبقية لشحن البطارية بالكامل، علمًا بأن الحد الأقصى الافتراضي للشحن في iOS 26 هو 80%، ويمكن تغييره إلى أي قيمة أو إيقافه تمامًا.

ووفقًا لنظام التشغيل iOS 26، يتطلب الشحن السريع بدون مؤشر "الشحن البطيء" محول طاقة USB-C بقدرة 18 وات على الأقل لأجهزة آيفون 15 والإصدارات الأحدث.

آيفون 17 برو ماكس

أما بالنسبة للشحن اللاسلكي، فالحد الأدنى المطلوب هو 20 وات (لأجهزة آيفون 15 والإصدارات الأقدم) أو 30 وات (لأجهزة آيفون 16 والإصدارات الأحدث).

آيفون الهاتف الذكي الهاتف الذكي أبل آيفون آيباد الحاسوب اللوحي آيفون 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

ترشيحاتنا

كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو

رمضان 2026 .. لقطات من مسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

حمزة العيلي

وفاة جد الفنان حمزة العيلي

كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف بطريقتها الخاصة

كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف بطريقتها الخاصة.. شاهد

بالصور

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ

رمضان 2026 .. لقطات من مسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو
كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو
كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو

تجربة جديدة تبهر جمهور رمضان 2026.. دُرّة تكشف عن شخصية ميادة في «علي كلاي»

درة
درة
درة

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد