أبرزهم فؤاد ووهدان وشردي.. مصادر لـ"صدى البلد":البدوي يجري اتصالات لعودة الطيور المهاجرة إلى الوفد

كشفت مصادر حزب الوفد عن أن بعض القيادات الوفدية التي تركت حزب الوفد خلال الـ8 سنوات الماضية سواء في حزب مستقبل وطن أو حزب الجبهة الوطنية أو حزب العدل والكثير من الوفديين وأبناء حزب الوفد الذي كانوا موجودين في عهد الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد خلال فترته الماضية يدرسون الآن وفي تفاوضات مع الدكتور السيد البدوي للعودة إلى حزب الوفد مرة آخرى.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن من بين هؤلاء النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ، والذي لازال يفكر في العودة إلى حزب الوفد ، ولازالت المفاوضات جارية ، والنائب السابق محمد مصطفى شردي.

وأشارت المصادر إلى أن أغلب الوفديين الذين انضموا إلى حزب الجبهة الوطنية من بينهم سليمان وهدان يجروا مفاوضات مع الدكتور السيد البدوي للعودة إلى حزب الوفد ، وستكون هناك استقالات كثيرة سيتقدم بها عدد من الوفديين في الأحزاب الآخرى التي انضموا لها للعودة إلى حزب الوفد مرة آخرى.

وتابعت المصادر: هناك قيادات وفدية كبيرة تدرس العودة إلى حزب الوفد مرة آخرى من خلال اتصالات تجرى بينها وبين الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد ، بعد الحراك السياسي الذي شهده حزب الوفد بعد عودة الدكتور السيد البدوي إلى رئاسته.

وكان قد أصدر الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد قرارا حمل رقم ١٤ بتاريخ أمس الأربعاء ١١فبراير ٢٠٢٦، بتشكيل لجنة التنظيم المركزية بالحزب.

وتضمن القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسى للحزب، وعلى موافقة الهيئة العليا بجلستها المنعقدة فى تاريخ ٩فبراير ٢٠٢٦.

وقرر رئيس الوفد فى المادة الأولى بتشكيل لجنة التنظيم المركزية للحزب برئاسة النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الحزب رئيسا، والنائب الوفدى طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ عضواً، والنائبة أمل رمزى عضو الهيئة العليا للحزب عضواً، ومحمد فايد عضو الهيئة العليا للحزب عضواً، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى للحزب عضواً، والنائب إيهاب عبدالعظيم عضو المكتب التنفيذى للحزب عضواً، والكاتب الصحفى عبدالعظيم الباسل عضو الهيئة العليا للحزب.