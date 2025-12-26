قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

فيديو مسرب يكشف آيفون Fold من جميع الزوايا قبل الإعلان الرسمي

آيفون Fold
آيفون Fold
احمد الشريف

كشفت لقطات فيديو مسربة، عن هاتف آيفون Fold المرتقب من شركة آبل، حيث ظهر خلاله الجهاز من جميع الزوايا، في تسريب هو “الأوضح” حتى الآن. 

ويأتي الفيديو في وقت تتسارع فيه التوقعات حول إطلاق أول هاتف قابل للطي من آبل خلال عام 2026، مع عرض تفاصيل التصميم والمواصفات الأساسية.

عرض شامل للتصميم الخارجي

يُظهر الفيديو الإطار المعدني الأنيق للجهاز مع نتوء كاميرا خلفية مربع الشكل المميز لآبل، إلى جانب مفصلة طي دائرية في المنتصف. 

كما يبرز التصميم الرفيع الذي يقدر سُمكه عند الطي بحوالي 12 ملم، وعند الفتح 6 ملم، مع شاشة داخلية مقاس 7.8 بوصة وشاشة خارجية 3.5 بوصة.

شاشة داخلية متقدمة

يعرض الفيديو الشاشة الداخلية المرنة من نوع OLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، مع حواف ضيقة للغاية، وتصميم دون فجوة عند الطي. 

كما يظهر الثنية الطفيفة في المنتصف مع تقنية تقليل الخدوش المتقدمة؛ مما يعكس تركيز آبل على جودة العرض والمتانة.

نظام كاميرات محسن

تبرز اللقطات نظام كاميرا ثلاثي يضم عدسة رئيسية 48 ميجابكسل، عدسة فائقة الاتساع 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو 12 ميجابكسل تدعم تقريب بصري 5x.

كما يظهر فتحة كاميرا أمامية مدمجة في الشاشة بدقة 32 ميجابكسل تدعم تسجيل فيديو 4K بـ60 إطارًا.

أداء ومواصفات متوقعة

يشير الفيديو إلى دعم الجهاز لمعالج A20 Bionic المُصنَّع بتقنية 2 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وتخزين داخلي حتى 1 تيرابايت.

كما يظهر منفذ USB-C وتقنية MagSafe المحدثة للشحن اللاسلكي بقوة 25 واط.

 

نظام مفصلة متطور

يعد نظام المفصلة أبرز ما في الفيديو، حيث يُظهر تصميم تيتانيوم يدعم 180 درجة طي كاملة مع حماية IPX8 من الماء والغبار. 

ويُشير التسريب إلى ضمان مدى الحياة للمفصلة، مع تقنية تقليل الارتداء التلقائي.

مقارنة مع المنافسين

يظهر التصميم تحسناً واضحاً مقارنة بـ سامسونج Galaxy Z Fold6 وGoogle Pixel Fold من حيث الرفعة والمتانة، مع شاشة داخلية أكبر وتصميم أكثر تماسكاً. 

كما يبرز غياب القلم الرقمي المدعوم، مما يركز على الاستخدام اليومي المتوازن.

موعد الإطلاق المتوقع

لم تعلن آبل رسمياً عن الجهاز، لكن التسريبات تشير إلى إطلاق متوقع في سبتمبر 2026 مع سلسلة iPhone 18، بسعر يبدأ من 1,799 دولار أمريكي. 

ويتوقع أن يُشكل آيفون Fold منافساً قوياً في سوق الهواتف القابلة للطي الذي يشهد نمواً سنوياً بنسبة 25%.

مصداقية التسريب

نشر الفيديو عبر حسابات تسريب موثوقة على منصات التواصل الاجتماعي، مع تطابق التصميم مع الأطر المسربة السابقة من مصادر الصناعة في الصين.

ويعتبر هذا التسريب الأكثر تفصيلاً حتى الآن، مما يُعزز من مصداقيته قبل الإعلان الرسمي.

