أخيرًا.. آيفون يسمح بنقل البيانات إلى أندرويد بضغطة واحدة

أعلنت شركة آبل، عن تقديم ميزة جديدة في التحديث القادم iOS 26.3، تهدف إلى تسهيل عملية الانتقال من جهاز آيفون إلى هواتف أندرويد، من خلال نقل البيانات لاسلكيا بين الأجهزة.

تتيح هذه الميزة التي طالما طلبها المستخدمون نقل بياناتهم بدون الحاجة إلى استخدام كابلات أو محولات، مما يجعل العملية أكثر سلاسة وراحة.

ظهرت ملامح هذه الميزة في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما أظهرت النسخة التجريبية لنظام Android Canary دعما لوظيفة تتيح لمستخدمي كل من آبل وجوجل الانتقال بسهولة بين النظامين، ومع إطلاق iOS 26.3 Beta 1، أصبح من الواضح أن آبل بدأت تطبيق هذه الميزة في جهاز آيفون أيضا.

آبل تسهل الانتقال من آيفون إلى أندرويد في تحديث iOS 26.3

الميزة الجديدة، التي تسمى "نقل إلى أندرويد"، يمكن العثور عليها ضمن الإعدادات > عام > نقل أو إعادة تعيين الآيفون في النسخة التجريبية الحالية، ورغم أن الميزة ليست متاحة بعد لجميع المستخدمين، فإن وجود هذا الخيار يضمن دعم آبل لنقل البيانات من آيفون إلى هواتف أندرويد في التحديث النهائي لـ iOS 26.3.

حتى الآن، كانت عملية الانتقال من آيفون إلى أندرويد تتطلب استخدام الكابلات، حيث كانت هواتف Pixel تتضمن محول Quick Switch لهذا الغرض.

لاحقا، اعتمدت الأجهزة على كابل شحن لنقل البيانات مثل جهات الاتصال، الرسائل، الصور، والتطبيقات، ورغم أن هذه الطريقة كانت تعمل، إلا أنها لم تكن تعد من بين أكثر الطرق سلاسة في عصر الحوسبة السحابية.

في الوقت الحالي، تقدم آبل وجوجل تطبيقات خاصة للانتقال بين الأنظمة، تطبيق Android Switch من جوجل يتيح الانتقال من آيفون إلى أندرويد، بينما يتيح تطبيق Move to iOS العكس. إلا أن الميزة الجديدة تُعد الأكثر تطورا نظرا لسهولة استخدامها وسرعتها.

ستعمل ميزة "نقل إلى أندرويد" عبر الاتصال اللاسلكي باستخدام تقنيات Wi-Fi وبلوتوث، مشابهة لطريقة AirDrop الشهيرة.

وسيتمكن المستخدمون من وضع هاتفين من نوع آيفون وأندرويد جنبا إلى جنب، ثم اختيار البيانات التي يرغبون في نقلها، مثل جهات الاتصال، الرسائل، الملاحظات، الصور، التطبيقات، وحتى أرقام الهواتف.

على الرغم من سهولة الميزة، هناك بعض القيود، حيث لن تتمكن الميزة من نقل بيانات الصحة، الملاحظات المحمية، الملحقات عبر البلوتوث، وبعض الملفات المحمية، كما يجب أن تكون الأجهزة محدثة إلى أحدث إصدار من النظام لضمان عمل الميزة بشكل صحيح.

من جانبها، تعمل جوجل على تطوير ميزة مشابهة لنقل البيانات من أندرويد إلى آيفون، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية الانتقال بين النظامين بشكل متبادل، بالنسبة للمستخدمين الذين كانوا يترددون في الانتقال إلى أندرويد بسبب تعقيدات نقل البيانات، فإن التحديث الجديد لـ iOS 26.3 قد يقدم حلا بسيطا وسريعا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة لـ آبل، حيث تتعرض لضغوط من الجهات التنظيمية الأوروبية، خلال الأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أن آبل وجوجل طورتا هذه الميزة ضمن إطار الامتثال لقانون الأسواق الرقمية DMA، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة ومنح المستخدمين القدرة على نقل بياناتهم بين الأنظمة البيئية المختلفة بـ حرية.

وعلى الرغم من أن هذه المتطلبات تخص الاتحاد الأوروبي فقط، إلا أن ميزة "نقل إلى أندرويد" تعمل على مستوى عالمي في النسخة التجريبية من iOS 26.3.