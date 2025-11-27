نيران المنافسة تشتعل.. آبل تعود ملكة لسوق الهواتف بعد غياب دام عقدا

تستعد شركة آبل لتجاوز منافستها الكورية الجنوبية سامسونج للإلكترونيات لتصبح أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم خلال العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة Counterpoint Research.



ويعود هذا التفوق إلى النجاح الكبير الذي حققته سلسلة آيفون 17 الجديدة، إضافة إلى موجة واسعة من المستهلكين الذين أقدموا على ترقية أجهزتهم، فقد أطلقت آبل هواتفها الجديدة في سبتمبر، وسرعان ما سجلت مبيعات قوية في السوقين الرئيسيين للشركة الولايات المتحدة والصين، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة مزدوجة مقارنة بالعام الماضي، بحسب وكالة "بلومبرج".

نجاح استثنائي لسلسلة آيفون 17



تتألف السلسلة من أربعة طرازات، أبرزها iPhone Air الذي تسوقه الشركة باعتباره أنحف آيفون في العالم، وقد شهدت متاجر آبل طوابير طويلة من العملاء لاقتنائه منذ اليوم الأول.

كما استفادت الشركة من تراجع حدة التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، إضافة إلى انخفاض قيمة الدولار، ما عزز الطلب في الأسواق الناشئة.



آبل في مواجهة سامسونج

تشير التوقعات إلى أن شحنات آيفون سترتفع بنسبة 10% في عام 2025، مقابل 4.6% فقط لسامسونغ. كما يتوقع أن ينمو سوق الهواتف الذكية العالمي بنسبة 3.3% خلال العام نفسه، لتحصل آبل على حصة سوقية تبلغ 19.4%، وهو ما سيمنحها المركز الأول عالميا لأول مرة منذ عام 2011.



وقال المحلل في Counterpoint يانغ وانغ إن "الدافع الأساسي وراء زيادة التوقعات هو وصول دورة الاستبدال إلى نقطة تحول"، مضيفا أن السوق يستفيد أيضا من ارتفاع مبيعات أجهزة آيفون المستعملة، حيث بيع نحو 358 مليون جهاز مستعمل بين عام 2023 والربع الثاني من 2025، ما يعزز فرص ترقية المستخدمين إلى الطرازات الجديدة.



ما القادم من آبل؟



يتوقع وانغ أن تحافظ آبل على صدارتها حتى عام 2029، مدعومة بخطط لإطلاق آيفون قابل للطي في 2026، إلى جانب نسخة اقتصادية تحمل اسم آيفون 17e، على أن تتبعها الشركة بتصميم جديد كليا في 2027، وفقا لتقارير "بلومبرج".



وكانت آبل قد أعلنت الشهر الماضي أن مبيعاتها تنمو بوتيرة أسرع من المتوقع، مع ترقب تحقيق إيرادات قياسية تقارب 140 مليار دولار خلال موسم العطلات.